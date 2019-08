Der geplante EU-Austritt Großbritanniens rückt näher und in der britischen Autoindustrie wächst die Nervosität. Drei Monate vor dem offiziellen Brexit-Datum am 31. Oktober hat ein hochrangiger Ford-Manager vor einem Ausscheiden Großbritanniens ohne Abkommen gewarnt.

Ein harter Brexit sei ein "großes Risiko für unser Geschäft und für die Autoindustrie generell", sagte Joseph Hinrichs, verantwortlich für die Automobilsparte beim US-Autobauer Ford, dem Sender BBC. Unsicherheit führe zu einer konservativeren Geschäftspolitik - und das Risiko eines Brexits ohne Deal sei seit dem Amtsantritt von Premierminister Boris Johnson gestiegen. Über die Zeit bis Ende Oktober sagte er: "Es ist ein steiniger Weg." Er ermunterte Großbritannien und die EU, Lösungen für die noch offenen Fragen zu finden.

Erst am Mittwoch hatte die britische Autoindustrie einen starken Rückgang der Produktion gemeldet. Investitionen aus dem Ausland seien "praktisch gestoppt" worden, teilte der Branchenverband SMMT mit. Die Automobilunternehmen auf der Insel hätten bereits mindestens 330 Millionen britische Pfund ausgegeben, um Risiken abzufedern. Rund 80 Prozent der in Großbritannien produzierten Autos gehen in den Export, die meisten in die EU.

"Kein Land sollte das als gesichert ansehen"

Zur Zukunft der Ford-Produktion sagte Hinrichs, man müsse sich anschauen, wo produziert werde. Erst im Juni war bekannt geworden, dass Ford eines von insgesamt zwei Motorenwerken in Großbritannien schließen will, 1700 Arbeitsplätze sollen im walisischen Bridgend wegfallen. Damals waren aber vor allem eine veränderte Kundennachfrage sowie hohe Kosten als Grund für den Entschluss genannt worden.

Mit Blick auf künftige Standortfragen ließ Hinrichs nur indirekt durchscheinen, dass diese etwas mit dem Brexit zu tun haben könnten. Man sei stolz darauf, Ford-Fahrzeuge in Großbritannien herzustellen, sagte er der BBC. "Aber das Land solle das nicht als gesichert ansehen?", fragte der Reporter. Hinrichs antwortete: "Ich denke, kein Land sollte das als gesichert ansehen, auch nicht Großbritannien."

Deutlicher war vor wenigen Tagen bereits der französische Autohersteller PSA geworden, zu dem auch die britische Opel-Schwestermarke Vauxhall gehört. PSA drohte laut "Financial Times" damit, die Produktion des "Astra" aus Ellesmere Port an einen anderen europäischen Standort zu verlegen, falls der Brexit die Produktion in Großbritannien unrentabel mache.

Ford-Manager Hinrichs sagte nun, es gelte wettbewerbsfähig zu sein. Die zentralen Fragen seien, was bei dem Austritt an den Häfen und Grenzen passiere - und wie sich der Kurs des britischen Pfunds entwickle.