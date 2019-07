Brexit Britische Industrieproduktion fällt auf tiefsten Stand seit 2013

Großbritanniens produzierendes Gewerbe schlittert womöglich in eine Krise. Ein entsprechender Branchenindex - der IHS Markit's PMI - ging im Juni den zweiten Monat in Folge zurück, auf einen Wert von 48 Punkten.

Ein solcher Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Monaten gilt als selten: Das letzte Mal war das in Großbritannien vor mehr als sechs Jahren der Fall. Der Index fiel zudem auf den niedrigsten Stand seit 2013. Werte über 50 gelten als Indikator für eine wachsende Produktion, Werte darunter hingegen für ein Schrumpfen der Industrie.

Nach Meinung von Experten spielt die Hängepartie um den Brexit eine Rolle bei der aktuellen Entwicklung: In den Wochen vor dem ursprünglich geplanten Austrittsdatum Ende März hatten Unternehmen in Großbritannien ihre Lager massiv aufgestockt, um für mögliche Lieferengpässe gewappnet zu sein. Da der Brexit verschoben wurde, lösen sie diese Bestände nun allerdings sukzessive wieder auf, das schlägt sich in einer geringeren Nachfrage nach Industriegütern nieder.

Allerdings: Auch für den Rest der EU trüben sich die Aussichten laut IHS deutlich ein. Der entsprechende Index für die europäische Industrieproduktion sank von Mai auf Juni um 0,1 Punkte auf einen Wert von nun 47,6.

