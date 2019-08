No-Deal-Szenario Banker gegen Brexit-Zugeständnisse der EU

Die deutsche Finanzbranche hat sich damit abgefunden, dass es wahrscheinlich zu einem No-Deal-Brexit kommt, also einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Anschlussabkommen. So lässt sich das das Ergebnis einer Umfrage des Center for Financial Studies (CFS) zusammenfassen.

Demnach halten es rund 55 Prozent der Befragten für wahrscheinlich, dass Großbritannien ohne ein Austrittsabkommen aus der EU ausscheidet. Weitere 31 Prozent halten das sogar für sehr wahrscheinlich. Nur rund 14 Prozent glauben eher nicht, dass es so weit kommt.

Das CFS erstellt seit 2007 den CFS-Index, der die Situation und die Aussichten der Finanzbranche zusammenfasst. Befragt werden "Schlüsselpersonen", die Entscheidungen bei deutschen Banken und Finanzdienstleistern treffen. Bei den vierteljährlichen Erhebungen beantworten sie auch immer Sonderfragen, diesmal zum Brexit.

Folgen des Brexit ohne Deal

Laut der aktuellen Umfrage sieht die Finanzindustrie den harten Brexit nicht so negativ, wie man meinen könnte: 70 Prozent finden, dass die EU nicht mehr mit den Briten nachverhandeln solle, um den No-Deal-Brexit zu vermeiden. Es bleibt ja ohnehin nicht viel Zeit: Wenn EU und britische Regierung keine neuen Verhandlungen mehr aufnehmen, dann tritt Großbritannien Ende Oktober automatisch ohne Deal aus.

Knapp 88 Prozent der Befragten denken, dass es dann "zu vermehrten Verlagerungen von Geschäftsaktivitäten/Beschäftigten nach Kontinentaleuropa kommen wird" - wovon auch die deutschen Institute profitieren könnten.

Allerdings wird es in dieser krisenhaften Situation sicher zu Marktverwerfungen kommen: Die Nachteile für die Realwirtschaft dürften beträchtlich sein, die politische Unsicherheit vor allem an der irischen Grenze groß. Solche Marktturbulenzen befürchten 61 Prozent der Finanzakteure.

63 Prozent davon geben allerdings an, dass der deutsche Finanzsektor ausreichend auf den No-Deal-Brexit vorbereitet ist. Das liest sich sehr optimistisch, Erfahrungen mit so einer Situation hat schließlich niemand. Doch wenn es weitergeht wie bisher, werden die deutschen Geldhäuser bald unter Beweis stellen können, wie gut sie die Lage wirklich im Griff haben.