Sunak nennt Brexit »riesige Chance«

Auch hinsichtlich der Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) habe es Zugeständnisse gegeben: Dieser könne nur über nordirische Angelegenheiten entscheiden, wenn der Fall von Gerichten in Nordirland an den Gerichtshof verwiesen werde. Die genaue Rolle des EuGH sei jedoch noch nicht abschließend geklärt, hieß es in dem Bericht weiter. Aus britischen Regierungskreisen hieß es auf Anfrage, dass noch keine Einigung erzielt worden sei und die Gespräche noch andauerten.