Die britische Politik taumelt, und die Wirtschaft wankt mit ihr. Schon bevor an diesem Dienstag der nächste schwere Schlagabtausch zwischen der Regierung und dem Parlament begann, rutschte der Wechselkurs des Britischen Pfund am Morgen unter die Marke von 1,20 Dollar. Zum Vergleich: Am 23. Juni 2016, dem Tag des EU-Referendums, war das Pfund noch 1,47 Dollar wert. Im Fall eines No-Deal-Brexits, so warnen einige Experten, könnte es für die britische Währung sogar noch weiter nach unten gehen.

Brexit-Unterstützer wenden an dieser Stelle gerne ein, dass britische Exporteure von einem schwachen Pfund profitierten, weil ihre Waren im Rest der Welt billiger werden. Das stimmt zwar theoretisch. In Wirklichkeit wird dieser Effekt jedoch dadurch zunichte gemacht, dass Großbritannien stark darauf angewiesen ist, Güter zu importieren. 2018 betrug das Leistungsbilanzdefizit 31 Milliarden Pfund. Dabei fährt das Land vor allem beim Handel mit Waren aller Art jedes Jahr ein riesiges Defizit ein (138 Milliarden Pfund). Das wird nur durch einen großen Überschuss bei den Dienstleistungen aufgewogen (107 Milliarden Pfund).

Höhere Ausgaben für Verbraucher

Die Folgen des Pfund-Verfalls schlagen deshalb schon jetzt auf die britische Wirtschaft durch: zum Beispiel durch höhere Lebenshaltungskosten. Der ehemalige Staatssekretär im Schatzamt, Nick MacPherson, sagte kürzlich der "Financial Times", von der Schwäche des Pfunds gingen "gewaltige Risiken aus, und das umso mehr, als die jüngsten Abwertungen wenig zum Export beigetragen und gleichzeitig den Lebensstandard eindeutig gesenkt" hätten. Forscher der London School of Economics kamen schon vor einiger Zeit zu dem Schluss, dass der durchschnittliche britische Verbraucherhaushalt bereits Mitte 2017 wegen des Brexits höhere Ausgaben in Höhe von 404 Pfund im Jahr hatte.

Auch das produzierende Gewerbe kämpft derzeit mit heftigen Problemen: Die Industrie verzeichnete zuletzt die schwersten Einbußen seit sieben Jahren. Laut einem Bericht des Finanz-Informationsdiensts IHS Markit und des Branchenverbands CIPS sank der sogenannte Einkaufsmanagerindex im August auf den niedrigsten Wert seit Juli 2012. Viele Kunden in EU-Staaten haben dem Bericht zufolge ihre Lieferketten von Großbritannien wegverlegt, um das Risiko von Versorgungsproblemen im Fall eines ungeordneten Brexits zu verringern. Zugleich seien Aufträge aus den USA und aus Asien wegen der weltweiten Verlangsamung der Wirtschaft zurückgegangen - was darauf hindeute, wie problematisch Bestrebungen der Londoner Regierung verlaufen könnten, nach dem Brexit Handelsabkommen mit den USA und mit asiatischen Staaten abzuschließen.

Phil Noble/ REUTERS Skyline von London: "Chaos, Verzögerungen und höhere Kosten"

"Ohne ein Abkommen aus der EU zu stürzen, würde für unsere Importeure, Exporteure und in deren Lieferketten zu Chaos, Verzögerungen und höheren Kosten führen", warnt Neil Foster von der Gewerkschaft GMB. Die Regierung müsse daran arbeiten, das Vertrauen wiederherzustellen. "Stattdessen riskieren die Minister mit ihrer rücksichtslosen Herangehensweise immer mehr anständige Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe."

Der Bauboom ist vorbei

Die Unsicherheit setzt auch dem Bausektor immer mehr zu. So berichtete IHS Markit am Dienstag, dass Bauunternehmen derzeit den stärksten Rückgang an Neuaufträgen seit März 2009 verzeichnen - als Großbritannien wegen der Finanzkrise in einer Rezession steckte. Demnach war der Mai bereits der fünfte Monat in Folge, in dem die Zahl der Neuaufträge sank. Der Bausektor scheine seit Jahresbeginn zu schrumpfen.

Dass es derzeit noch keine massenhaften Entlassungen gibt, liegt allerdings ebenfalls am Brexit: Denn seit dem EU-Referendum vor drei Jahren haben so viele osteuropäische Arbeiter das Land verlassen, dass in der Bauindustrie großer Personalmangel herrscht. Offenbar halten die Bauunternehmen deshalb lieber an ihren Beschäftigten fest, statt nach einem Ende der Krise ohne Arbeiter dazustehen.

Wie man aus all diesen Hiobsbotschaften noch eine Brexit-Erfolgsgeschichte stricken kann, zeigt der "Daily Telegraph": Die Zeitung hat sich seit dem EU-Referendum vor drei Jahren in eine Art Kampfblatt für Brexit-Hardliner verwandelt. Aktuell räumt das Blatt zwar in einem Artikel ein, dass die Hauspreise nach einem No Deal-Brexit im kommenden Jahr um bis zu 20 Prozent einbrechen könnten. Doch das habe wohl eher mit Problemen bei der Erschwinglichkeit von Immobilien zu tun als mit dem Brexit.

Mehr noch: Aus einem Einbruch bei den Hauspreisen ergäben sich Chancen für Erstkäufer. Denn die wären dann wieder in der Lage, sich Wohnungen in Städten wie London zu leisten.

Alles also halb so wild. Keep calm and carry on.