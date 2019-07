So schnell kann es gehen: Noch im September sah es für den britischen Autobauer Jaguar Landrover düster aus. Wegen schwankender Nachfrage musste das Unternehmen seinen Beschäftigten am Standort Castle Bromwich bei Birmingham Kurzarbeit verordnen. Außerdem wollte Jaguar 1000 Jobs streichen. Zu groß war die Angst vor den Brexit-Folgen, zu schlecht die Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen.

Jetzt tritt der Anbieter von Luxusautos, der zum indischen Tata-Konzern gehört, offenbar die Flucht nach vorne an. Geplant ist die Investition von Hunderten Millionen Pfund in den Bau neuer Elektromodelle. Der Schritt werde Tausende Jobs in Großbritannien retten, sagte das Unternehmen.

Das erste vollelektrische Modell, das an dem Standort Castle Bromwich hergestellt werden soll, ist der Jaguar XJ, eine Luxuslimousine. Ziel des Autobauers ist es, von 2020 an alle Modelle in einer elektrischen Variante anzubieten. Auch die Herstellung der Batterien und der Antriebselektronik solle am selben Standort angesiedelt werden. "Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch", sagte Geschäftsführer Ralf Speth. Erst Anfang Juni hatte Jaguar verkündet, elektrische Antriebe künftig gemeinsam mit BMW zu entwickeln.

Bislang hatte Jaguar mit den Elektroantrieben nur wenig Erfolg. Das Elektroauto "i-Pace", das der Autobauer im Herbst auf den Markt brachte, konnte den Absatzrückgang jedenfalls nicht aufhalten. Die Anzahl der verkauften Autos fiel 2018 um 5,8 Prozent, außerdem schrieb Jaguar einen Verlust in Höhe von 3,6 Milliarden Pfund.