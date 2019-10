Die Stimmung in der britischen Wirtschaft verschlechtert sich, so negativ wie jetzt haben britische Firmen seit der Volksabstimmung über den EU-Austritt des Landes nicht mehr in die Zukunft geschaut. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex für alle Wirtschaftszweige Großbritanniens fiel im September auf 48,8 Punkte nach 49,7 Zählern im Vormonat, wie der Datendienstleister IHS Markit mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit der ersten Erhebung direkt nach dem Brexit-Referendum im Sommer 2016.

Der Einkaufsmanagerindex gilt als Frühindikator für die Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivität. Nur wenn er über 50,0 Punkten liegt, signalisiert er Wachstum. Experten zufolge deutet vieles darauf hin, dass die britische Wirtschaft von Juli bis September um 0,1 Prozent geschrumpft ist, nach einem Rückgang um 0,2 Prozent im Vorquartal. Das mehrt im Vereinigten Königreich die Sorge vor einer langfristigen Abschwächung der Konjunktur, wie der britische Rundfunk BBC berichtet.

Schwächelnde Konjunktur weltweites Problem

Als mögliche Ursachen für die negative Entwicklung nannte Chris Williamson von IHS Markit vor allem die Unsicherheit über den bevorstehenden Brexit und die Besorgnis über den Handelskonflikt zwischen den USA, China und Europa. Auch das schwächere Wachstum in der Eurozone habe seinen Anteil.

Am Mittwoch hatten führende deutsche Wirtschaftsinstitute die Konjunktur in Deutschland skeptisch eingeschätzt. In ihrem Herbstgutachten teilten sie mit, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2019 nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent steigen. Im Frühjahr waren die Institute noch von einem Wachstum von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen.

Die schwächelnde Wirtschaft ist nicht nur ein europäisches Problem. Bereits am Dienstag waren aus den USA besorgniserregende Zahlen für den Industriesektor vermeldet worden. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank dort im September auf 47,8 Punkte, nach 49,1 Zählern im Vormonat. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2009, als die USA unter den verheerenden Folgen der Finanzkrise litten.