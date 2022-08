Offener Brief an den Kanzler Handwerker aus Sachsen-Anhalt verlangen Ende der Russland-Sanktionen

In einem Brief an Olaf Scholz fordert ein ostdeutscher Handwerksverband das Ende aller Russland-Sanktionen. »Die breite Mehrheit ist nicht gewillt, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern.«