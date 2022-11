Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak hat dagegen versucht, den Ukrainekrieg und die Pandemie als Hauptgründe für die wirtschaftliche Lage anzuführen. Dhingra sagte jedoch: »Es ist nicht zu leugnen, dass sich der Handel in Großbritannien im Vergleich zum Rest der Welt viel stärker abgeschwächt hat.« Schon vor dem drastischen Anstieg der Inflation in diesem Jahr seien in Großbritannien infolge des Brexit die Preise gestiegen und die Löhne gesunken.