Eine Bud-Light-Werbung mit einem Transgender-Model in den Sozialen Netzwerken hat in den USA heftige Reaktionen ausgelöst – vor allem in den Krawallzonen des Internets. Dylan Mulvaney sagt nun, sie habe sich von dem Unternehmen im Stich gelassen gefühlt, nachdem sie wegen ihrer Partnerschaft mit dem Bierriesen »mehr Mobbing und Transphobie ausgesetzt war, als ich mir je hätte vorstellen können«.