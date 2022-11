Kriselnde Kaufhaus-Kette Unternehmer aus Detmold will Dutzende Galeria-Filialen übernehmen

Der Onlinehändler Buero.de will zahlreiche Filialen der von Insolvenz bedrohten Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Besonderes Interesse herrscht an Standorten in mittelgroßen Städten.