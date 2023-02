Die Zusagen der Unternehmen sorgten jedoch dafür, dass sämtliche problematischen Überschneidungen entfielen. Laut Bundeskartellamt wird nicht nur der gesamte Geschäftsbereich Tuffi an eine dritte Molkerei veräußert. Die Theo-Müller-Gruppe werde außerdem dritten Unternehmen »exklusive, unwiderrufliche und unbefristete Markenlizenzen« zum Vertrieb von Milchreis und frischen Milchmischgetränken unter der Marke Landliebe erteilen und die Marke selbst in diesen Bereichen nicht nutzen. Damit bleibe der Wettbewerb in diesen Segmenten erhalten.