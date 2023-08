»Ohne ein entschlossenes Entgegensteuern besteht die akute Gefahr der Verlagerung von Produktion und damit Arbeitsplätzen an kostengünstigere Standorte im Ausland«, warnten die in der »Allianz der Länder mit Standorten der chemischen Industrie« zusammengeschlossenen Länder Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt in einem Appell mit dem Titel »Erhalt der chemischen Industrie in Deutschland«. Die Länder plädieren deshalb unter anderem für »einen international wettbewerbsfähigen Strompreis«.