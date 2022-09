An den Standorten würden in den kommenden Jahren im Rahmen eines Zukunftspakets eine Milliarde Euro investiert. Allein auf die Stadt Schwedt entfallen davon 800 Millionen Euro. Der Standort und die Arbeitsplätze seien damit gesichert. Niemand in der PCK-Raffinerie müsse sich um seinen Arbeitsplatz Sorgen machen. »Kündigungen sollen vermieden werden«, so Scholz. Zu den Ausgleichsmaßnahmen für Schwedt soll zudem die Gründung eines »Startup-Labors« gehören. Es gehe darum, nach dem Abschied vom russischen Öl »die Transformation voranzutreiben«, sagte der Bundeskanzler.