Der Eingriff in die Handlungsfreiheit im vermögensrechtlichen Bereich und in die Berufsausübungsfreiheit von Hotelbetreibern sei gerechtfertigt, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Die Steuer belaste die betroffenen Betriebe nicht übermäßig. Die Länder hätten auch die Befugnis gehabt, das entsprechende Gesetz zu erlassen.