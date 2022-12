Das Modekaufhaus C&A will den Extrabereich für große Größen in seinen Läden nach und nach abschaffen. Das Jahr 2023 sei eine Übergangsphase, in der der Konzern seine Ladenflächen grundsätzlich verkleinern werde, heißt es in einer Mitteilung. Im Zuge dessen werde in etwa dreiviertel aller Geschäfte auch der Bereich für XL-Mode weichen.