Unter den zuletzt stark gestiegenen Energiepreisen leiden viele Menschen und Unternehmen. Auch Pflegeheime. Wie sich die Caritas in Thüringen da jedoch helfen wollte, hat für Empörung gesorgt.

Der katholische Heimbetreiber im Bistum Erfurt hatte Hunderte Pflegebedürftige in Einrichtungen der Trägergesellschaft St. Elisabeth gGmbH per Brief darum gebeten, die ihnen ausgezahlten Energiehilfen in Höhe von 300 Euro an ihn weiterzuleiten. Das Schreiben war Anfang Dezember an 650 Pflegebedürftige gegangen, wie die Trägergesellschaft einräumte.