Fresenius Medical Care Zweiter Dax-Konzern bekommt eine Chefin

Europaweit 40 Prozent geplant: Von der Leyen will neuen Vorstoß für Frauenquote in Aufsichtsräten

Europaweit 40 Prozent geplant: Von der Leyen will neuen Vorstoß für Frauenquote in Aufsichtsräten

Europaweit 40 Prozent geplant: Von der Leyen will neuen Vorstoß für Frauenquote in Aufsichtsräten

Europaweit 40 Prozent geplant: Von der Leyen will neuen Vorstoß für Frauenquote in Aufsichtsräten

»Ich freue mich sehr, unser Unternehmen auch künftig in besten Händen zu wissen«, sagte Powell, der seit 25 Jahren für FMC tätig ist. Powell führt den im deutschen Leitindex notierten Dialysekonzern seit Januar 2013 als Vorstandsvorsitzender an. Er ist seit 1997 im Unternehmen und wurde im Januar 2004 in dessen Vorstand berufen. In diesem Jahr erreicht er mit 67 Jahren die Altersgrenze und scheidet mit dem Auslaufen seines Vertrages Ende Dezember 2022 aus dem Vorstand aus.

FMC betreibt weltweit gut 4100 Dialysezentren für Nierenkranke und versorgt dort rund 345.000 Patienten. Zugleich ist FMC führender Anbieter von Produkten wie Dialysegeräten, Dialysatoren und damit verbundenem Einwegzubehör.

Kriwet übernimmt FMC allerdings in schwierigen Zeiten. Im ersten Quartal 2022 brach der Gewinn des Dialyseanbieters um fast 40 Prozent ein – erneut wegen hoher Kosten und der Übersterblichkeit seiner Patienten. Dadurch wurde auch der Jahresauftakt der Konzernmutter Fresenius überschattet. Zudem hätten neben der Pandemie auch der Krieg in der Ukraine, Engpässe in den Lieferketten und teils erheblich gestiegene Ausgaben das Quartal belastet, teilte Fresenius am Mittwoch in Bad Homburg mit.