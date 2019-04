Der in Japan inhaftierte ehemalige Nissan-Chef Carlos Ghosn ist mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gegangen und erklärt darin, der Auslöser für seine Strafverfolgung sei eine Verschwörung seiner Gegner.

"Es geht hier nicht um spezifische Ereignisse. Es geht hier nicht um Gier. Es geht hier nicht um Diktatur", sagte Ghosn in dem am Dienstag in einem Tokioter Presseklub veröffentlichten Video. "Es geht hier um eine Verschwörung. Es geht um einen hinterhältigen Angriff", sagte der 65-Jährige weiter.

Ghosn sitzt seit vergangenem Donnerstag erneut in Untersuchungshaft in Tokio. Er ist wegen angeblichen Verstoßes gegen japanische Börsenauflagen angeklagt. Zudem soll er private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Überdies wird ihm Missbrauch von Nissan-Geldern zugunsten eines Vertriebspartners in Oman vorgeworfen. Der japanische Renault-Partner Nissan hatte seinen einstigen Konzernchef am Montag aus dem Verwaltungsrat geworfen. Das mache ihn "krank", sagte Ghosn in seiner Videobotschaft. Und: "Ich liebe Japan, und ich liebe Nissan."

Nach Angaben seiner Juristen war das Video schon vor einiger Zeit aufgenommen worden für den Fall, dass Ghosn sich nicht mehr selbst äußern könne. Ein Teil des Videos, in dem Ghosn die Namen der angeblich hinter der Verschwörung Steckenden genannt habe, sei entfernt worden, teilte sein Anwalt mit.

