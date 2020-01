Nach seiner Flucht aus Japan berichtet die Nachrichtenagentur Reuters über die Umstände von Carlos Ghosn Ausreise. So habe eine private Sicherheitsfirma drei Monate an einem Plan gearbeitet, den ehemaligen Renault-Chef unerkannt außer Landes zu bringen. Mit einem Privatjet sei Ghosn nach Istanbul geflogen worden, bevor es weiter in den Libanon ging, in dessen Hauptstadt sich Ghosn derzeit aufhält.

"Es war eine sehr professionelle Operation vom Anfang bis zum Ende", sagte eine von zwei namentlich nicht genannten Quellen, auf die sich der Bericht stützt. Nicht einmal der Pilot sei eingeweiht gewesen.

Nach seiner Ankunft in Beirut soll Ghosn, der neben der brasilianischen und französischen auch die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt, den Präsidenten Michel Aoun getroffen haben, so eine der Quellen. Libanons Staatsoberhaupt hätte den flüchtigen Automanager herzlich empfangen. Der habe sich zunächst für die Unterstützung für seine Familie bedankt und anschließend um Schutz gebeten.

Das Büro des Präsidenten dementiert, dass ein solches Treffen zwischen Aoun und Ghosn stattgefunden hat.

Nach libanesischer Sichtweise gibt es keine Handhabe gegen Ghosn, weil dieser legal mit einem französischen Pass in das Land gereist sei, das kein Auslieferungsabkommen mit Japan hat. Allerdings sollen alles Pässe Ghosns bei Anwälten in Japan hinterlegt sein.

Sowohl das französische als auch das Außenministerium des Libanons ließen mitteilen, keinerlei Kenntnisse über die Umstände von Ghosn Flucht zu haben.

Angeklagt wegen Untreue und Betrugs

Die japanische Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Renault- und früheren Nissan-Chef unter anderem wegen Betrugs angeklagt. Doch sein tiefer Fall könnte auch damit zu tun haben, dass er vielen zu mächtig geworden war. (Lesen Sie hier mehr über Ghosn Absturz vom Supermanager zum Superschurken).

Ghosn wird unter anderem vorgeworfen, einen Teil seines Einkommens als Nissan-Chef, das ihm erst im Rentenalter ausgezahlt werden soll, nicht den Steuerbehörden gemeldet zu haben. Ghosn hält in dem Fall dagegen, dass die Offenlegung auch nach Auffassung der Steuerexperten von Nissan bisher nicht zwingend war. Schließlich sei das Geld noch nicht gezahlt worden.

Außerdem soll der frühere Manager persönliche Verluste auf Nissan übertragen und fünf Millionen Dollar Firmengeld veruntreut haben.

Vor japanischen Gerichten beteuerte Ghosn stets seine Unschuld und sprach von einer Intrige früherer Vorstandskollegen bei Nissan. Inzwischen hat er seine ehemaligen Arbeitgeber verklagt.

Im November 2018 war Ghosn in Tokio festgenommen worden, worauf das von ihm geschaffene und kontrollierte französisch-japanische Autobündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi in eine schwere Krise stürzte. Sechs Monate später wurde er auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt. Er durfte nicht mit seiner Frau sprechen und das Internet und andere Kommunikationsmittel nur eingeschränkt nutzen.

REUTERS Aus diesem Haus in Tokio soll Carlos Ghosn geflohen sein

Laut den beiden anonymen Reuters-Quellen soll der libanesische Botschafter in Japan Ghosn täglich besucht haben, solange er in Arrest war.

Angebliche Flucht in Instrumentenkoffer

Ghosns Frau, Carole, wurde von der Nachrichtenagentur auf Berichte libanesischer Medien angesprochen, denen zufolge ihr Mann in einem Instrumentenkoffer aus Japan heraus geschmuggelt worden sei. Sie nannte diese Meldungen "reine Fantasie". Näher wollte sie sich nicht äußern.

Ghosn soll sich derzeit im Haus eines Verwandten seiner Frau in Beirut aufhalten. Er plane jedoch, so einer der beiden Informanten, demnächst in eine gesicherte Villa im Bezirk Achrafieh umzuziehen.

In einer schriftlichen Stellungnahme nach seiner Ankunft im Libanon hatte Ghosn mitgeteilt, er sei aus Japan vor "Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung" geflohen. Für den 8. Januar hat er eine Pressekonferenz angekündigt.