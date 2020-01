Ex-Nissan-Chef Ghosn soll getürmt sein, nachdem Nissan Beschattung stoppte

Über die spektakuläre Flucht von Carlos Ghosn kursieren immer wunderlichere Spekulationen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll dem mehrfach angeklagten Ex-Nissan-Chef die Flucht aus Japan in den Libanon gelungen sein, nachdem der Konzern seine Beschattung durch eine private Sicherheitsfirma beendet hatte.

Ghosn, der sich eigentlich bald wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens vor Gericht verantworten soll, war am 30. Dezember aus Tokio verschwunden. Die Überwachung durch die Sicherheitsfirma sei am 29. Dezember gestoppt worden, berichtet Reuters unter Berufung auf drei Insider. Die Firma, deren Namen Reuters nicht nennt, sei von Nissan beauftragt worden. Sie habe ermitteln sollen, ob Ghosn verdächtige Personen treffe.

Ghosn war lange Renault- und Nissan-Chef. Er gilt als Architekt des internationalen Autobündnisses zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi und wurde für seine Verdienste respektiert. Dann, im November 2018, wurde Ghosn festgenommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, sein Einkommen als zu niedrig angegeben und Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

Im Frühjahr 2019 wurde Ghosn gegen eine Millionen-Dollar-Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Seitdem befand er sich unter Hausarrest und wurde streng überwacht.

Ghosn hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, er sprach von einer Intrige früherer Vorstandskollegen. Der Prozess gegen ihn sollte eigentlich diesen April beginnen. Die Chancen dafür stehen nun schlecht.

Ghosns Anwälte sollen Beschattern mit Klage gedroht haben

Laut Reuters forderten Ghosns Anwälte die von Nissan beauftragte Sicherheitsfirma auf, die Überwachung ihres Mandanten zu beenden. Die Beschattung sei ein Verstoß gegen Ghosns Menschenrechte, hätten die Juristen argumentiert und mit einer Klage gegen die Firma gedroht.

Kurz nachdem die Überwachung endete, sei Ghosn nach Beirut geflohen. Er besitzt in der Stadt ein Luxusanwesen, seine Familie stammt ursprünglich aus dem Libanon.

Wie genau Ghosn die Flucht gelang, ist nicht bekannt. Der Ex-Manager will sich am kommenden Mittwoch öffentlich dazu äußern - und dann womöglich auch die vielen Gerüchte aufklären, die um seinen plötzlichen Abgang ranken.

So heißt es unter anderem, der Ex-Automanager sei von einer privaten Sicherheitsfirma aus Tokio geschmuggelt und mit einem Privatjet über Istanbul nach Beirut geflogen worden. Laut dem türkischen Sender NTV haben Behörden in der Türkei sieben Personen festgenommen, die an seiner Flucht beteiligt waren.

Noch abstruser muten Berichte des libanesischen Nachrichtensenders MTV an. Demnach soll sich eine Gruppe Paramilitärs als Musiker für eine Dinner-Party ausgegeben haben und Ghosn in einem Kontrabasskoffer aus seinem Haus geschmuggelt haben.