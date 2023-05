Preiskrieg bei E-Fahrzeugen Stellantis-Chef prognostiziert »Darwinismus« in der Autoindustrie

Mit scharfen Worten hat Carlos Tavares vor den Folgen des Preiskampfs mit Autoherstellern aus China und den USA gewarnt. Blieben die bestehenden Kostenstrukturen in Europa erhalten, so der Stellantis-Chef, werde künftig jedes E-Auto zum Kaufpreis von 25.000 Euro außerhalb des Kontinents produziert. »Das ist eine sehr kraftvolle Methode, die Autoindustrie in Europa leerlaufen zu lassen«, warnte Tavares am Rande des »Car Symposium« in Bochum. Zum Stellantis-Konzern gehören Marken wie Citroën, Opel, Fiat und Chrysler.