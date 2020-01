Die Staatsanwaltschaft von Tokio hat einen Haftbefehl gegen die Ehefrau von Nissans ehemaligem Vorstandsvorsitzenden, Carlos Ghosn, erwirkt. Carole Ghosn, die sich ebenfalls nicht mehr in Japan aufhält, soll bei einer Befragung im vergangenen April falsche Angaben gemacht haben.

Weitere Details zu der Anklage liegen bislang nicht vor. Die japanischen Ermittler teilten jedoch mit, dass jeder Fluchthelfer mit juristischen Konsequenzen rechnen müsse.

Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi hatte in Japan unter Anklage gestanden, war aber gegen Kaution auf freiem Fuß, als er vergangenen Monat die Flucht ergriff. Er soll angeblich in einem Musikkoffer aus dem Land entkommen sein, zwei Amerikaner sollen ihm bei dieser spektakulären Flucht geholfen haben.

Privatflugzeuge sollen ihn über die Türkei in den Libanon ausgeflogen haben. Ghosn hat die französische, brasilianische und libanesische Staatsangehörigkeit. Japan und der Libanon haben kein Auslieferungsabkommen.

Ehefrau Ghosn hatte immer wieder die Haftbedingungen ihres Mannes in Japan scharf kritisiert und angezweifelt, dass er einen fairen Prozess bekomme. Sie hatte deshalb sogar US-Präsident Donald Trump sowie Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron um Hilfe gebeten.

Nissan will weiter gegen den Ex-Chef vorgehen

Eine Bedingung für Ghosns Entlassung aus der monatelangen Untersuchungshaft gegen Kaution war gewesen, dass er weder Japan verlässt, noch ohne Erlaubnis Kontakt zu seiner Frau aufnimmt. Der japanischen Staatsanwaltschaft zufolge hatte Ghosn jedoch Personen kontaktiert, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen.

Ghosn hat sich bislang nicht dazu geäußert, wie ihm die Flucht genau gelang. Er will sich jedoch an diesem Mittwoch in Beirut vor der Presse erklären. Die Behälter für Musikinstrumente seien am Flughafen nicht durchleuchtet und auch vom Zoll nicht geöffnet worden. Justizministerin Masako Mori hatte am Montag erklärt, er habe das Land mit "illegalen Methoden" verlassen.

Ghosn soll für seine Flucht Jets der türkischen Firma MNG genutzt haben, wie die Charterfirma bekanntgab. Die Maschinen - eine für die Strecken Dubai-Osaka und Osaka-Istanbul sowie eines für die Reise von Istanbul nach Beirut - seien "illegal" benutzt worden. Das Unternehmen habe Anzeige erstattet, "um jene zu belangen, die beteiligt waren". Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte berichtet, dass in der Türkei sieben mutmaßliche Helfer festgenommen wurden, darunter vier Piloten.

Der japanische Renault-Partner Nissan will trotz der Flucht weiter rechtlich gegen Ghosn vorgehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Man werde angemessene rechtliche Schritte ergreifen, um "Ghosn für den Schaden, den sein Fehlverhalten Nissan verursacht hat, zur Verantwortung zu ziehen".