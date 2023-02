Es ist mir schon lange ein Rätsel, warum diese Chancen von der Medienbranche nicht genutzt werden. Viele andere Wirtschaftszweige sind erfolgreich mit Experimentier- und Laborräumen, in denen erforscht wird, wie Produkte der Zukunft aussehen. Solche Anstrengungen für Forschung und Entwicklung bräuchten die Medien auch.

Denn in der Digitalisierung stecken immense Chancen: Niemals konnten Redaktionen mehr über die Bedürfnisse des Publikums wissen. Niemals war mehr Kommunikation und auch Feedback möglich. Nie konnte Journalismus tatsächlich besser ins Gespräch kommen. Nie standen mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung, die die redaktionelle Arbeit als Ganzes zwar nie ersetzen, aber sicherlich besser machen können.

Die richtigen Strategien dafür zu entwickeln, damit journalistische Produkte auch künftig Orientierung geben und Zusammenhänge in einer Flut unübersehbarer Kommunikation aufzeigen können, ist eine große und notwendige Aufgabe. Die Medienhäuser, die sie angehen wollen, werden künftig wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich sein. Davon bin ich überzeugt.

Sollten Medienunternehmen aber auch in Zukunft nicht wieder mehr Lust auf Journalismus bekommen, wird sich der politische Blick auch auf die Stärkung öffentlich-rechtlicher Angebote und gemeinnütziger Projekte richten müssen. Der Wunsch, dass sich die Gesellschaft nicht weiter in den Medienmarkt einmischt, ist nur so lange begründet, wie dieser Markt auch die gesellschaftlich gewünschten Produkte produziert: freien Journalismus und die unabhängige Herstellung demokratischer Öffentlichkeit. Sie sind es, die geschützt werden müssen, nicht mediale Geschäftsmodelle an sich. Wir sind bislang gut mit einem Mediensystem gefahren, in dem privat- und gemeinwirtschaftliche Angebote darum konkurrieren, diese Leistungen zu erbringen. Ich hoffe sehr, dass das so bleiben wird.

Eines darf jedenfalls nicht passieren: dass es uns künftig einmal so gehen wird wie der Protagonistin in Tom Rachmanns Roman »Die Unperfekten«, die zum Schluss in einem verwaisten Redaktionsraum steht und räsoniert: »In diesem Raum war einmal die ganze Welt gewesen. Jetzt war hier nur noch Müll. Die Zeitung – die täglichen Nachrichten von der Idiotie und der Brillanz der Spezies Mensch – hatte nie zuvor eine Verabredung nicht eingehalten. Jetzt war sie weg.«

Der Roman ist vor 13 Jahren erschienen. Als Dystopie ist er erschreckend aktuell. Aber noch haben Medien und Journalismus es in der Hand, es so weit nicht kommen zu lassen. Vor allem dann, wenn es gelingt, Journalismus mit den Medien zu machen.