Mit dem pessimistischeren Ausblick ist BASF in der Industrie in Deutschland nicht allein. Bereits am Montag war der Essener Chemiekonzern Evonik mit einem düsteren Lagebild ad hoc gegangen, das Kölner Unternehmen Lanxess hatte seine Aktionäre schon Mitte Juni auf schlechtere Zahlen eingestellt.

Die Mitteilungen der Unternehmen verraten etwas über die Lage der gesamten Wirtschaft in Deutschland: Die Nachfrage nach Chemikalien als Grundstoff vieler Industrien ist zurzeit schwach, was auch die Verkaufspreise und Gewinne der Hersteller nach unten zieht. Viele Industrien haben zuletzt Vorräte in den Lagern abgebaut, was ebenfalls Ausdruck von Pessimismus ist. Und BASF geht nur von einer »nur zaghaften Erholung« aus, wie das Unternehmen mitteilt.