In Peking müssen die Menschen mittlerweile keinen negativen Coronatest mehr vorweisen, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Regierung könnte bereits am Mittwoch weitere Lockerungen ankündigen. Viele Städte haben bereits regionale Lockdowns aufgehoben.

China hat nach Darstellung des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch Spielraum, seine Null-Covid-Politik langsam und sicher anzupassen. Dies würde einen Anstieg des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr ermöglichen, erklärte der Fonds jüngst. Der IWF hat für dieses Jahr China ein Wachstum von 3,2 Prozent vorausgesagt und für das kommende Jahr 4,4 Prozent.