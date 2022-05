Der chinesische Außenhandel hat sich im April stark verlangsamt. Die Exporte wuchsen in Dollar berechnet nur noch um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der chinesische Zoll in Peking berichtete. Es ist das langsamste Wachstum seit Juni 2020.

Hintergrund des Rückgangs sind die umfassenden Beschränkungen für viele Unternehmen in China durch die strenge chinesische Null-Covid-Politik. Sie beeinträchtigt den Frachtverkehr stark. Auch wirken sich nach Expertenangaben die Krise um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Erholung der Kapazitäten in anderen Ländern aus.

Die chinesische Pandemiestrategie wird durch die aktuelle Omikron-Welle in dem Land derzeit auf eine harte Probe gestellt. Der Lockdown in Shanghai hält seit über sechs Wochen an. Auch wenn mittlerweile die strengen Ausgangssperren für Teile der Bewohner gelockert wurden, sind dort nach wie vor mehrere Millionen Menschen in ihren Wohnungen eingesperrt.

Zuletzt wurden in Peking ebenfalls einzelne Wohnsiedlungen und U-Bahn-Stationen aufgrund steigender Infektionszahlen abgeriegelt. Zudem führt die Hauptstadt tägliche Massentests durch. Obwohl deutliche Kritik an den strengen Maßnahmen laut wurde, hält die chinesische Regierung an ihrer Politik fest.