Bei der Pressekonferenz traten Streitpunkte zwischen Baerbock und ihrem chinesischen Kollegen offen zutage. So hatte die deutsche Außenministerin mit Blick auf ihre zurückliegende China-Reise kritisiert, dass »während meines Aufenthalts in Peking der Träger des deutsch-französischen Menschenrechtspreises auf dem Weg zur EU-Botschaft verhaftet wird«. Qin hatte auf Chinas Souveränität verwiesen und sich verbeten, »dass sich die ausländische Seite in unsere internen Angelegenheiten einmischt«.