Produktionsziele: unverändert

Die Arbeiter werden den Angaben zufolge jeden Tag auf Corona getestet und dürfen sich nur im Werk und in ihren Schlafsälen aufhalten. Foxconn habe zudem zusätzliche Bezahlung und kostenlose Mahlzeiten für Mitarbeiter zugesagt, die sich in den nächsten zwei Wochen zum Dienst melden. Foxconn hatte am Mittwoch erklärt, die Produktionsziele für dieses Quartal blieben unverändert.

In China gilt noch immer eine strenge Zero-Covid-Politik. Lockdowns bis hin zu Betriebsschließungen wegen kleiner Ausbrüche des Coronavirus belasten die Wirtschaft. Präsident Xi Jinping hatte dennoch vor kurzem angekündigt, an der bisherigen Corona-Politik festhalten zu wollen. In Shenzen hatte es bereits im Frühjahr einen Corona-Ausbruch gegeben, damals war die Produktion bei Foxconn heruntergefahren worden.