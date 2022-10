In China kursieren seit Monaten Videos von Menschen, die eilig Bürokomplexe und Einkaufszentren verlassen, um dort nicht unter Quarantäne gestellt zu werden. Am Wochenende tauchten in chinesischen Onlinenetzwerken Aufnahmen auf, die Foxconn-Mitarbeiter zeigen sollen, wie sie zu Fuß über Straßen und Felder in ihre Heimatorte zu gelangen versuchen. Auch deren Echtheit konnte zunächst nicht überprüft werden. Am Standort Zhengzhou sind rund 200.000 Arbeiter beschäftigt und stellen dort einen Großteil der weltweit produzierten iPhones her. Insgesamt sorgt Foxconn nach Angaben des taiwanischen Analysedienstes Fubon Research für 70 Prozent der Smartphones von Apple, inzwischen auch mit Produktion in Indien.