Die zweimotorige Maschine des Herstellers Comac aus Shanghai war staatlichen Angaben zufolge mit rund 130 Gästen an Bord auf ihrem von China Eastern Airlines durchgeführten Jungfernflug unterwegs. Der Jet, der eine maximale Reichweite von etwa 3500 Meilen (rund 5633 Kilometer) hat und für bis zu 168 Passagiere ausgelegt ist, startete demnach am Sonntagmorgen (Ortszeit) vom Flughafen Shanghai Hongqiao und landete knapp zwei Stunden später in Peking.