Zur Person

Max Zenglein, 43, ist Chefökonom am Mercator Institute for China Studies in Berlin. Für den Thinktank forscht er zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, der Handelsbeziehungen und der Industriepolitik – sowie zur wirtschaftlichen Lage in Hongkong, Macao und Taiwan. Zuvor arbeitete er unter anderem für die deutsche Außenhandelskammer in Peking und promovierte im Bereich der politischen Ökonomie mit Fokus auf China.