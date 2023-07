»Wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden«, sagte Baerbock. »Wir zeigen zugleich, dass wir realistisch sind, aber nicht naiv.«

Fratzscher: Strategie in wichtigen Punkten zu unkonkret

Das gelte auch für den Kampf gegen den Klimawandel. China verursache zwar fast ein Drittel der weltweiten CO 2 -Emissionen, nutze aber andererseits die gigantischen Chancen der Energiewende in einem rasanten Tempo. So produziere es mehr Solarenergie als der Rest der Welt zusammen. Baerbock: »Klar ist, ohne China werden wir es weder schaffen, die Klimakrise wirksam einzudämmen, noch zu mehr fairem Wohlstand auf der Welt zu kommen.«

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, lobte die neue Strategie als klug. Damit werde der Versuch unternommen, eine Balance zwischen China als Wettbewerber und zugleich Partner für Deutschland herzustellen. Die Strategie habe drei Stärken. »Sie unterstreicht, dass es Deutschland im Umgang mit China nicht um eine Abkopplung gehen darf, sondern um eine Minimierung der Risiken«, sagte Fratzscher. »Sie betont die Dringlichkeit, Deutschland und die EU global zu stärken, beispielsweise durch Freihandelsabkommen, um China mehr Paroli bieten zu können und eigene Interessen besser schützen zu können.« Außerdem solle die bilaterale Kooperation vor allem in Fragen von globaler Bedeutung gestärkt werden, etwa beim Klimaschutz.

Fratzscher übt allerdings auch Kritik an der neuen Strategie. Sie lasse viele offene Fragen und Flanken, sagte der Ökonom. Sie sei zu häufig unkonkret und lasse offen, wie die vielen genannten Ziele der Bundesregierung erreicht und die Werte geschützt werden sollen. »Die besorgniserregende Wahrheit ist, dass Deutschland in einem so hohen Maße abhängig von China ist, dass ein schneller Abbau der Abhängigkeiten und Risiken unrealistisch scheint«, warnte Fratzscher.

Das neue Konzept lasse unbeantwortet, ob die Bundesregierung in Zukunft weiterhin das Primat der Wirtschaft in ihrer Außenpolitik gegenüber der Volksrepublik verfolgen werde oder die Werteorientierung und Betonung auf gemeinsame Standards und Spielregeln legen wolle. »Die China-Strategie beantwortet nicht, wie die Ziele der Bundesregierung nun auf europäischer Ebene vertieft und verfolgt werden sollen.«