Kritik von Menschenrechtsgruppen Tesla eröffnet Showroom in chinesischer Uiguren-Provinz

Hunderttausende Uiguren leben in Xinjiang in chinesischen Lagern. Ausgerechnet dort hat Tesla nun ein Autohaus eröffnet. In den USA wird dem Autobauer deshalb vorgeworfen, »Völkermord zu unterstützen«.