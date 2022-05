Einst galten Autos aus China als unsichere Klapperkisten, die an westlichen Crashtests scheiterten. Dass diese Zeiten längst vorbei sind, zeigte sich spätestens im September 2021 in Wolfsburg . Bei einem Treffen der Volkswagen -Topmanager warnte VW-Markenchef Ralf Brandstätter, wie stark die chinesischen Wettbewerber geworden seien. Erst kürzlich habe er ein E-Auto des Start-ups Xpeng gefahren – und sei beeindruckt gewesen. Die Chinesen beherrschten nicht nur E-Antrieb und Digitaltechnik, sondern verbesserten sich auch bei Qualität und Verarbeitung.

Längst kursiert am VW-Hauptsitz ein Horrorszenario: Während Volkswagen Marktanteile in der Volksrepublik verliert, erobern die Chinesen nach und nach den deutschen Markt. E-Auto-Hersteller wie Xpeng, Nio oder das schwedisch-chinesische Joint Venture Polestar sind bereits in Europa vertreten und zum Angriff bereit.

Der Erfolg der chinesischen Rivalen fordert die gesamte deutsche Autoindustrie heraus. VW, BMW und Mercedes-Benz sind von China abhängig, 30 bis 40 Prozent ihrer Fahrzeuge setzen sie dort ab. Nun macht ihnen die chinesische Konkurrenz ihre jahrzehntelange Überlegenheit streitig – vor Ort, aber auch in den westlichen Absatzmärkten. Junge, aber etablierte Hersteller wie Geely und Branchenneulinge wie Nio und Xpeng lassen sich von der akuten Covid-Krise und der Konjunkturschwäche Chinas nicht abschrecken. Sie begreifen den Wandel zur E-Mobilität als Chance, die Machtverhältnisse in der Industrie völlig neu zu ordnen. Dabei können sie sich auf mächtige Unterstützung verlassen: Hinter den Unternehmen stehen ehrgeizige Selfmade-Milliardäre, finanzstark und politisch bestens verdrahtet.

Stuttgart unter Schock

Kaum jemand symbolisiert den Aufstieg der chinesischen Fahrzeugindustrie so eindrucksvoll wie Li Shufu.

Den Moment, in dem er für alle sichtbar die internationale Autobühne betrat, werden sie bei Daimler nicht vergessen. Am Freitag, dem 23. Februar 2018, es läuft gerade der Autosalon in Genf, geht nach Börsenschluss eine dürre Nachricht über die Ticker. Der chinesische Investor habe für 7,5 Milliarden Euro 9,7 Prozent der Anteile an der Daimler AG erworben. Auf einen Schlag steigt der Chinese Li Shufu zum seinerzeit größten Aktionär bei der deutschen Industrieikone auf, und in Stuttgart reagieren sie, als sei ihnen der Leibhaftige begegnet.