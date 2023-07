Personalwechsel in kritischer Phase Chinesische Zentralbank bekommt neuen Chef

Die Kommunistische Partei hatte Pan kürzlich zum Parteisekretär der Notenbank gekürt, was bereits als Hinweis auf seine Beförderung gewertet wurde. Der 60-Jährige löst Yi Gang an der Spitze einer der mächtigsten Notenbanken der Welt ab, der diese seit 2018 geleitet hatte. Schon seit Längerem wurde bereits vermutet, dass der 65-jährige Yi in den Ruhestand gehen könnte. Er hatte sich für marktfreundliche Reformen eingesetzt.