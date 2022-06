Die deutsche Autoindustrie ist noch nicht über den Berg: Der Halbleitermangel dürfte die Pkw-Fertigung einer Studie zufolge noch bis mindestens 2024 bremsen. Ein Grund dafür: Elektroautos bräuchten zehnmal so viele Chips wie Benziner oder Dieselautos, so dass auch steigende Kapazitäten nicht für den gesamten Bedarf ausreichten, heißt es in einer Untersuchung der Unternehmensberatung Alix Partners: »Erst frühestens 2024 wird die Fahrzeugproduktion das Niveau vor Beginn der Pandemie erreichen.«