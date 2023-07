Im Zuge der Einführung einer internationalen Mindeststeuer will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die sogenannte Lizenzschranke abschaffen. Das geht aus einem Referentenentwurf für das Gesetz zur Mindeststeuer hervor, den das Ministerium am Montag an Verbände verschickt hat und der dem SPIEGEL vorliegt. »Die Lizenzschranke soll aufgehoben werden«, heißt es im Begleitschreiben.