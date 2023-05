Christian Lindner will die Organisierte Kriminalität (OK) dort packen, wo es sie nach Ansicht des FDP-Politikers am meisten schmerzt – beim illegal erlangten Vermögen. Dazu stellte der Bundesfinanzminister nun einen Plan vor, um den Zoll im Kampf gegen die OK zu stärken und die Einziehung illegaler Vermögenswerte voranzutreiben.