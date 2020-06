Stress mit Familie, Aldi, Staatsanwaltschaft Clemens Tönnies nach Corona-Ausbruch in seiner Firma in Bedrängnis

Der Brief an den Onkel beginnt ohne Anrede - und schließt mit einer Rücktrittsforderung: Clemens Tönnies steht nach dem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik unter Druck. Auf dem Firmengelände rückt die Bundeswehr an.