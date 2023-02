Am Tag ihrer Rückkehr in den Dax kann die Commerzbank-Aktie kurz nach Handelsstart ein starkes Kursplus verzeichnen. Die Anteilsscheine der Bank waren kurz vor zwölf Uhr mittags über 4,5 Prozent mehr wert als am vorherigen Börsentag. Damit verhalf die Commerzbank auch dem gesamten Leitindex zu einem stärkeren Anstieg, er lag um rund 1,5 Prozent höher.