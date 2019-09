Institut in der Krise Commerzbank-Aufsichtsrat bewilligt Sparpaket

Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat das Sparpaket des Instituts genehmigt. Demnach werden 4300 Stellen gestrichen und jede fünfte der insgesamt 1000 Filialen geschlossen.

Das Kontrollgremium habe die in der vergangenen Woche bereits in Grundrissen vorgestellte Strategie genehmigt, teilte die Bank nach einer zweitägigen Sitzung des Aufsichtsrats mit.

Neue Finanzchefin wird Bettina Orlopp. Die 49-jährige bisherige Rechts- und Personalvorständin tritt die Nachfolge von Stephan Engels an, der bereits seinen Wechsel zur Danske Bank angekündigt hatte.

Mit der neuen Strategie "Commerzbank 5.0" stelle sich das Institut auf das schwierige Marktumfeld ein. "Wir verringern unsere Kostenbasis deutlich. Gleichzeitig investieren wir kräftig in den Vertrieb und eine schnellere Digitalisierung", sagte Konzernchef Martin Zielke.

Die Kunden müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Künftig werde die Commerzbank "Leistungen differenzierter bepreisen", teilte das Institut mit. Zudem erhofft sich die Bank höhere Einnahmen durch die verstärkte Nutzung von Daten.

Man wolle nun auf Kundenwachstum setzen: Bis Ende 2023 sollen mehr als eine Million Neukunden gewonnen werden. Inaktive Kunden sollen allerdings rausgeschmissen werden.

Prognose korrigiert

Das Marktumfeld habe sich verschärft, was sich gerade im wichtigen Firmenkundengeschäft bemerkbar mache, hieß es weiter. Daher erwarte die Bank für 2019 "nicht länger steigende bereinigte Erträge". Bisher hatte sie eine Steigerung angepeilt.

Mit dem Paket stemmt sich das teilverstaatlichte Geldhaus gegen Zinstief und Ertragsschwäche. Die Eckpunkte des Plans hatte die Commerzbank bereits am vergangenen Freitag öffentlich gemacht. Im Frühjahr war der Versuch gescheitert, mit der Deutschen Bank einen starken Finanzkonzern zu schaffen - nun steht die Commerzbank alleine da.

Sie steht wie die gesamte Branche unter Druck: Bei Privatkunden sowie bei Mittelstand und Firmenkunden, den beiden Hauptgeschäftsfeldern des Instituts, herrscht ein harter Preiskampf. Die von der Bankenwelt erhoffte Wende zu höheren Zinsen hat die Europäische Zentralbank auf unbestimmte Zeit verschoben, der Strafzins für geparktes Geld kostet die Branche Milliarden.

"Wir werden im Rahmen von Commerzbank 5.0 insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro in die Digitalisierung und in die weitere Verbesserung unserer Kosteneffizienz investieren", sagte der scheidende Finanzchef Engels. Dennoch wird am Ende der Umbauarbeiten eine im internationalen Vergleich magere Rendite stehen, die mittelfristig bei mehr als vier Prozent liegen soll.

Große europäische Wettbewerber kommen bereits heute auf eine Rendite von mehr als acht Prozent; auch die Deutsche Bank, die mitten im Umbau steckt und weltweit 18.000 Stellen streichen will, hat sich für 2022 eine Rendite von acht Prozent vorgenommen.

Verkauf der mBank-Anteile beschlossen

Beschlossen wurde auf der Aufsichtsratssitzung auch der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank. Einen Teil des Erlöses will die Commerzbank in digitale Angebote investieren.

Die Commerzbank will zudem ihre Onlinetochter Comdirect integrieren. Bisher gehört die Onlinebank aus Quickborn zu rund 82,3 Prozent dem Frankfurter Mutterhaus. Den übrigen Aktionären der Comdirect bietet die Commerzbank 11,44 Euro je Anteilschein.

Der Preis liegt 25 Prozent über dem Comdirect-Schlusskurs vom 19. September, dem Tag, als die Bank ihre Übernahmeabsicht erstmals bekannt gegeben hatte. Das Übernahmeangebot gilt unter der Voraussetzung, dass der Anteil auf mindestens 90 Prozent steigt.