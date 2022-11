Nach über 30 Jahren in der SPD war der Arbeitersohn Christ 2020 in die FDP eingetreten. Bis April dieses Jahres war er Bundesschatzmeister der Partei. Sein Verhältnis zu FDP-Chef Lindner gilt als eng, doch auch in andere Parteien ist der umtriebige Unternehmer bestens verdrahtet. Er ist auch Mitglied der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di – eine ungewöhnliche Konstellation für jemanden, der als Vertreter der Kapitalseite in den Aufsichtsrat einziehen soll.

Neben Christ könnte nach SPIEGEL-Informationen auch weiterhin Jutta Dönges für den Bund im Commerzbank-Aufsichtsrat sitzen – obwohl sie Ende Oktober als Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes ausgeschieden ist. Dönges war in der Finanzagentur unter anderem für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zuständig, der in der Coronakrise große Konzerne wie die Lufthansa mit Staatsgeld gerettet hatte. Vor ihrer Zeit bei der Finanzagentur war Dönges unter anderem für die Investmentbank Goldman Sachs und die deutsche Tochtergesellschaft der schwedischen Bank SEB tätig.