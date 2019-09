Sparmaßnahmen Commerzbank streicht 4300 Stellen

Die Commerzbank will konzernweit rund 4300 Stellen streichen. Da gleichzeitig rund 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, belaufe sich der Abbau netto auf rund 2300 Vollzeitstellen, teilte das Geldhaus mit. Die neuen Arbeitsplätze sollen vor allem in Digitalisierung und IT-Infrastruktur aufgebaut werden. Von den etwa 1000 Filialen sollen rund 200 geschlossen werden.

Zudem soll die Commerzbank mit der Tochter Comdirect zusammengelegt werden. Die Commerzbank, die derzeit 82 Prozent hält, will das Geldhaus komplett übernehmen. Die Aktien der Online-Tochter sind am Nachmittag um mehr als 25 Prozent nach oben geschnellt. Mit 11,48 Euro waren die Papiere so teuer wie seit zwölf Monaten nicht mehr. Die Aktien der Commerzbank selbst legten nur leicht zu. Börsianer bemängeln die mittelfristigen Renditeziele des Geldhauses als zu niedrig.

Verkauf der polnischen Tochter

Um Geld für den Konzernumbau bereitzustellen, will die Commerzbank zudem ihre polnische Tochter mBank verkaufen. Die mBank ist an der Warschauer Börse gelistet und wird dort derzeit mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank hält 69,3 Prozent an dem Institut. Durch einen Verkauf der Anteile könnte sie rechnerisch rund zwei Milliarden Euro einnehmen.

Die Pläne muss der Aufsichtsrat noch absegnen, der in der kommenden Woche zu seiner Strategiesitzung zusammenkommt.