Die Commerzbank bemüht sich noch immer um die Aufarbeitung einer folgenreichen IT-Panne. Wegen einer technischen Störung konnten am Montag von 00.00 Uhr bis 08.30 Uhr zahlreiche Daueraufträge, Überweisungen und Lastschriften nicht verarbeitet werden. Wie viele Kunden bei der Commerzbank und der Online-Tochter Comdirect betroffen waren, konnte ein Sprecher nicht sagen.

In sozialen Medien, wo auch am Dienstag Kunden ihrem Ärger über die nicht durchgeführten Zahlungen Luft machten, verspricht die Commerzbank mittlerweile Kompensation für entstandene Kosten: "Bitte wenden Sie sich zwecks Erstattung der Gebühren in den nächsten Tagen an Ihren Berater."

Zunächst nicht ausgeführte Zahlungsaufträge, die von einem Commerzbank-Konto abgehen sollten, hat die Bank mittlerweile weitgehend auf den Weg gebracht. Wer auf den Eingang von Geld wartet, sollte nach Angaben der Bank kontrollieren, ob die Zahlung eingegangen ist und sich gegebenenfalls mit dem Geschäftspartner oder dem Kundenberater in Verbindung setzen. Derzeit prüft das Institut, ob Überweisungen maschinell nachgebucht werden können.

Zwei Faktoren dürften den entstandenen Schaden verschlimmert haben. Erstens: Gerade zum Monatsanfang werden zahlreiche Daueraufträge ausgeführt und Lastschriften eingezogen, dadurch waren besonders viele Kunden betroffen.

Zweitens: Betroffen waren ausschließlich Kunden mit der Ziffer "4" an der achten Stelle der IBAN-Nummer, also treue Kunden der "alten" Commerzbank. Klienten der ehemaligen Dresdner Bank, die 2008 von der Commerzbank übernommen wurde haben die "8" als achte Stelle in der Bankleitzahl. Sie sind laut Commerzbank nicht betroffen.