Angeschlagener Ferienflieger Bundesregierung will Condor mit 380 Millionen Euro helfen

Im Ringen um die Rettung der von der Pleite bedrohten Airline Condor haben die zuständigen Ministerien einen Überbrückungskredit beschlossen. Der Staat wolle der Fluggesellschaft mit einem Betrag von etwas unter 400 Millionen Euro zur Seite springen, erfuhr der SPIEGEL von an den Gesprächen beteiligten Personen.

Wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hatte die bislang profitable Condor einen solchen Kredit beantragt, um "Liquiditätsengpässe" zu verhindern. Condor, das etwa 4900 Mitarbeiter beschäftigt, setzt den Flugbetrieb trotz der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook fort. Der Konzern hatte aber auf Unterstützung des Bundes gehofft.

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), die Schwierigkeiten bei Condor seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. "Es sind keine hausgemachten Probleme", sagte er.

Neben der Bundesregierung soll auch das Land Hessen am Kredit beteiligt sein. Die hessische Landesregierung hatte Unterstützung für Condor in Aussicht gestellt. "Wir haben ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen. Der Bund nimmt die Hälfte und die betroffenen Länder nehmen die andere Hälfte", sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) dem Hessischen Rundfunk. "Da Condor ja ein hessisches Unternehmen ist, wäre die andere Hälfte für das Land Hessen."

