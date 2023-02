Die Nachfolge des 65 Jahre alten Condor-Chefs Ralf Teckentrup steht fest. Der Ferienflieger soll künftig von einem bisherigen Manager der größeren Rivalin Lufthansa geführt werden.

Peter Gerber, derzeit Chef der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines, werde am 1. Februar 2024 den Condor-Chefposten von Ralf Teckentrup übernehmen, teilte Condor in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit . Kurz zuvor hatte die Lufthansa bekannt gegeben , dass Gerber seinen Posten noch am Dienstag niederlege und den Konzern verlasse.