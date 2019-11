Der Umbruch in der Autoindustrie dauert lange - und kann schmerzvoll sein. Das hat der Autozulieferer Continental nun für sich feststellen müssen. Im dritten Quartal 2019 muss der Konzern einen Verlust in Milliardenhöhe verkraften. Entsprechende, bereits Ende Oktober bekannt gegebene Eckdaten hat der Konzern nun in Hannover bestätigt.

Auch im kommenden Jahr erwartet Continental keine Erholung der Autokonjunktur. "Im besten Fall sehen wir in 2020 weltweit eine Seitwärtsentwicklung der Automobilproduktion", teilte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer mit. Aber auch ein Rückgang sei möglich.

Für das Schlussquartal 2019 rechnet der Dax-Konzern mit sinkenden Produktionsraten in den drei wichtigen Weltregionen China, Europa und Nordamerika. Zudem belasten Kosten für ein Sparprogramm die Zahlen.

Tausende Arbeitsplätze bedroht

Continental-Chef Elmar Degenhart sprach zwar von einer vergleichsweise soliden Entwicklung - "trotz des weiterhin rückläufigen Marktumfeldes". Das Management geht aber auch davon aus, dass die weltweite Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren abnimmt und schreibt deshalb 2,5 Milliarden Euro ab. Der größte Teil der Wertberichtigungen entfällt auf das Geschäft mit der Innenausstattung von Autos.

Angesichts dieser Abschreibungen beträgt auch der Verlust im Zeitraum von Juli bis September fast zwei Milliarden Euro. Vor Jahresfrist hatte Continental noch einen operativen Gewinn von 851 Millionen Euro verbucht. Der Konzernumsatz kletterte im dritten Quartal um rund drei Prozent auf 11,1 Milliarden Euro.

"Die aktuelle Situation verlangt von uns, unsere Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu erhöhen", sagte Degenhart. Mit dem kürzlich gestarteten Programm "Transformation 2019-2029" will er den Konzern umbauen, weg von Hydraulik- und Verbrenner-Technik, hin zu mehr Elektronik, Software und Komponenten für die Elektromobilität. Die Mitarbeiter sollen qualifiziert werden. Es dürfte aber auch Stellenstreichungen geben.

Bis 2023 könnte die Neuausrichtung im Unternehmen 15.000 Arbeitsplätze betreffen, 5000 davon in Deutschland. Degenhart hatte gesagt, dass Kündigungen nicht auszuschließen seien - jedoch nur als "allerletztes Mittel". Ende September beschäftigte Continental in aller Welt mehr als 242.000 Menschen.