Cornflakes-Konzern Kellogg's steht vor Aufspaltung

Der Cornflakes-Riese Kellogg's will sich in drei Unternehmen aufspalten. Abgespalten werden sollen zum einen das stagnierende Nordamerika-Geschäft mit Cornflakes, Rice Krispies und anderen Frühstücksflocken, zum anderen das Geschäft mit vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten, die zusammen rund 20 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen, wie Kellogg's am Dienstag in Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan mitteilte. Der Konzern wolle sich künftig auf das globale Geschäft mit Snacks wie »Pringles«-Chips und »Nutri Grain«-Riegeln sowie auf das Frühstücksflocken-Geschäft außerhalb der USA, Kanadas und der Karibik konzentrieren, das höhere Wachstumsraten verspricht.