In der Ankündigung wurde nicht erläutert, ob die Abschottung der Wirtschaftszone von Zhengzhou mit den Fällen in der Foxconn-Fabrik zusammenhängt. Es dürfe aber für eine Woche niemand ein- oder ausreisen, es sei denn, um Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter zu liefern.

Unabhängig davon meldete die Regierung, dass in den vergangenen 24 Stunden 64 bestätigte Corona-Fälle in Zhengzhou aufgetreten seien. Darüber hinaus wurden in der 12,5-Millionen-Stadt 294 asymptomatische Fälle festgestellt. Es wurde nicht gesagt, wie viele davon in der Industriezone auftraten.